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ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека
Происшествия
ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека
отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области  / 

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Накануне на 111 км автодороги Орловский — Ремонтное столкнулись трактор «Беларусь» и автомобиль ВАЗ-2107. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Как пояснили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, столкновение произошло во время маневра, который совершал водитель трактора. Поворачивая на лево, он не пропустил автомобиль ВАЗ-2107 который ехал во встречном направлении.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2107 погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как на 14 км автодороги Тацинская — Милютинская в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ВАЗ-211240, в котором ехали отчим и 12-летний пасынок, разорвало пополам.

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