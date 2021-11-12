ДТП с трактором в Ростовской области унесло жизнь человека

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Накануне на 111 км автодороги Орловский — Ремонтное столкнулись трактор «Беларусь» и автомобиль ВАЗ-2107. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Как пояснили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, столкновение произошло во время маневра, который совершал водитель трактора. Поворачивая на лево, он не пропустил автомобиль ВАЗ-2107 который ехал во встречном направлении.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2107 погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как на 14 км автодороги Тацинская — Милютинская в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ВАЗ-211240, в котором ехали отчим и 12-летний пасынок, разорвало пополам.