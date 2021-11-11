Ростовчанам грозит год тюрьмы за покупку QR-кода о вакцинации

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Многие ростовчане до сих не спешат делать прививку от коронавируса. Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в области привито уже более 60% населения, а количество заболевших не снижается. Местные власти уверены, что основная часть из этих людей просто купила QR-коды или сертификаты о вакцинации, что вполне вероятно.

Сегодняшний уголовный кодекс РФ предусматривает серьезное наказание не только для продавцов поддельных справок, но и для их покупателей. И если продавец может быть привлечен к ответственности за мошенничество, за что полагается 12 месяцев колонии, то покупатель за использование фальшивого QR-кода ответит по статье №327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», предусматривая лишение свободы до года или принудительные работы на определенный судом срок.

Ранее ФАН сообщал, что предпринимателя в Усть-Донецком районе Ростовской области заподозрили в распространении коронавируса. По мнению сотрудников местной администрации, источником заражения стал магазин, а сама хозяйка оказалась противницей прививок и пропагандировала политику антиваксеров.