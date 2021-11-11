Кадровик ростовского МЧС забирал часть премий у подчиненных

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Начальник управления кадровой, воспитательной работы ГУ МЧС по Ростовской области может оказаться на скамье подсудимых. По данным регионального Следственного комитета, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления, с мая по июль текущего года подозреваемый сообщил двум подчиненным о решении премировать их за третий квартал при условии передачи ему 50% от полученной в виде премии суммы. Таким образом кадровик злоупотребил своими должностными полномочиями и обогатился на 21 тысячу рублей.

Следователи и сотрудники УФСБ России по Ростовской области провели обыски в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего еще выясняются. Если вина кадровика МЧС будет доказана, он может лишиться свободы на 2 года.

Ранее ФАН сообщал, что в отношении 49-летнего ростовчанина возбуждено дело по статье «убийство» за преступление, совершенное год назад. На фоне личной неприязни подозреваемый зарезал бездомного и спрятал труп.