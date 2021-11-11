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Причину вспышки коронавируса в одной из донских станиц увидели в сотрудниках местного магазина
Общество
Причину вспышки коронавируса в одной из донских станиц увидели в сотрудниках местного магазина
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Накануне в Усть-Донецком районе произошла вспышка коронавирусной инфекции. За две недели в Нижнекундрюченском поселении заболел 31 человек, 22 из которых были госпитализированы в ковидный госпиталь.

В администрации Усть-Донецкого района уверены, что источником заражения стал местный магазин, хозяйка которого была противницей прививок и пропагандировала политику антиваксеров. Заболевание выявили у хозяйки магазина и у продавцов, которым якобы работодательница не позволяла делать прививки.  

В администрации района также сообщили, что многочисленные нарушения обнаружены и в самой торговой точке. Покупатели не соблюдали масочный режим и не придерживались социального дистанцирования. 

После вспышки в станице практически ввели чрезвычайное положение. Для соблюдения режима самоизоляции и других противоэпидемических мероприятий, в станицу направили полицию, казаков и медицинских работников.

Ранее ФАН сообщал, что количество заболевших коронавирусной инфекцией на Дону превысило 160 тысяч человек. Ежедневно в регионе выявляют по 647 новых зараженных, тогда как абсолютный максимум с начала пандемии был установлен несколько дней назад с количеством заболевших — 650 человек в сутки.

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