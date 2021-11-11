«Ростовпассажиртранс» подал иск к региональному Минфину на 400 млн рублей

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Более 400 млн рублей намерен взыскать «Ростовпассажитранс» с министерства финансов Ростовской области. По мнению представителей транспортной компании именно такую сумму задолжал региональный Минфин с 2018 по 2021 года за перевозку федеральных льготников.

Как сообщает РБК, первое судебное заседание на эту тему состоится уже сегодня. Эту информацию подтверждают и в пресс-службе донского арбитражного суда, принявшего заявление к производству. В качестве третьих лиц привлечены представители городского департамента социальной защиты населения и регионального министерства труда.

Ранее ФАН сообщал, что городская администрация в лице исполняющего обязанности главы Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова подписала проект о поднятии тарифов на проезд в общественном транспорте. Цены на проезд в Ростове-на-Дону поднимутся с 13 ноября.