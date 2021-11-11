Прибыль ростовских рестораторов снизилась на 80% после введения QR-кодов

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Донские рестораторы и отельеры говорят о падении выручки до 80%, всему виной, по мнению представителей индустрии, QR-коды, которые поставили бизнес на грань выживания.

По мнению представителей федерации рестораторов и отельеров, на выручке заведений отражаются требования сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном заболевании и с недавнего времени QR-кода.

Глава федерации Карина Шатворян отмечает, что во время нерабочей недели выручка ресторанов и кафе снизилась на 72%, а фастфуд потерял — 32% прибыли. Также заведения по-прежнему ограничены в режиме работы и в посадке посетителей.

Этими проблемами представители донского сообщества рестораторов поделились с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который в свою очередь пообещал обратиться в правительство РФ и сделать все для пересмотра работы заведений во время коронавирусных ограничений, а также проработать новые меры поддержки.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовские рестораны и кафе перестали работать на время выходных дней. Запрет не затронул общепит, обслуживающий клиентов на вынос и доставку. Также продолжили работать точки общепита, расположенные в гостиницах и отелях.