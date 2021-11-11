Проезд в ростовском транспорте подорожает с 13 ноября

Ростов-на-Дону, 11 ноября. Не так давно городская администрация объявила об увеличение стоимости проезда в городском транспорте донской столицы. Проект должен был вступить в силу с 11 ноября, но накануне стало известно, что подписание документа откладывается на неопределенный срок.

Однако позднее проект о поднятии тарифов на проезд все-таки был подписан. Согласно информации, размещенной на сайте городской администрации, документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Сами цены на проезд, о которых ФАН рассказывал ранее, остались без изменений. Уже в эту субботу, ростовчане за проезд в электротранспорте будут платить 23 рубля. За проезд в автобусе при оплате транспортной картой — 29 рублей, при оплате банковской картой — 30 рулей, а наличными — 32 рубля.