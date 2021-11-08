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Ростовчанин ответит за убийство годичной давности
Происшествия
Ростовчанин ответит за убийство годичной давности
rostov.sledcom.ru  /  пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 ноября. Следственный комитет по Ростовской области возбудил в отношении 49-летнего ростовчанина дело по статье «убийство» за преступление, совершенное год назад. Подозреваемый во всем сознался.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в сентябре 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пребывал в заброшенном здании котельной по переулку Ашхабадский. В процессе ссоры с мужчиной без определенного места жительства на фоне личной неприязни он нанес бездомному несколько ударов ножом в область шеи. Потерпевший скончался на месте. 

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил тело, его одежду и орудие убийства в бетонный коллектор, а после засыпал мусором и землей.

При осмотре места преступления следователи обнаружили костные останки и оружие убийства, а также фрагменты одежды потерпевшего. 

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Чкаловском микрорайоне Ростова-на-Дону произошла драка с применением холодного оружия. Один из ее участников был тяжело ранен в шею и доставлен в больницу, второй скончался на месте от похожего ранения.

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