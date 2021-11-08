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«Игра в кальмара» для некоторых ростовчан стала средством заработка
Общество
«Игра в кальмара» для некоторых ростовчан стала средством заработка
Pr Scr telegram.org  /  Ростов Главный + Комментарии

Ростов-на-Дону, 8 октября. На центральных улицах донской столицы появились люди в костюмах из нашумевшего южно-корейского сериала «Игра в кальмара». Фото и видео с этими людьми стали появляться в региональных социальных сетях.

Оказалось, группа энтузиастов настолько впечатлилась фильмом, что решила шить и продавать костюмы персонажей из фильма. Однако многие ростовчане идею не оценили.

«Совсем с ума посходили. Надоели с этим кальмаром. Наверное я что-то не понимаю в последних трендах», — писали в комментариях ростовчане.

Настоящие дебаты на тему этого перформанса развернулись в ветке комментариев городского паблика «Ростов-Главный». Здесь были и оскорбления в адрес создателей сериала и продавцов костюмов, и острые шуточки и много чего еще. Один из подписчиков написал, что вполне вероятно такая инициатива может получить поддержку властей, так как маски сегодня в тренде.

Обсуждения закончились тем, что многие согласились с непростой ситуацией, вызванной очередным локдауном и посетовали, что многим нужно просто как-то выживать. А пока пол мира обсуждает этот сериал, почему бы кому-то на этом не хайпануть и не подзаработать. 

Ранее ФАН рассказывал, как жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе. Это произошло после того, как глава области Василий Голубев опубликовал в своем Instagram пост на тему эпидемиологической ситуации на Дону и назвал ее сложной.

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