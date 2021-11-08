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Жителей Ростова-на-Дону эвакуируют из домов из-за горящей кровли мебельного цеха

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 00:24
Происшествия
Жителей Ростова-на-Дону эвакуируют из домов из-за горящей кровли мебельного цеха
МЧС России

Ростов-на-Дону, 8 ноября. Вспыхнувшая кровля мебельного цеха угрожает соседним жилым зданиям на Республиканской улице в Ростове-на-Дону. Людей эвакуируют.

Спасатели получили сообщение о пожаре в одноэтажном производственном здании, где располагается мебельный цех. Кровля строения горят на площади 300 «квадратов», уточняет источник Федерального агентства новостей.

Пожару уже присвоили второй ранг из-за угрозы распространения огня на жилые дома. Спасатели эвакуируют людей. Всего с огнем борются 86 пожарных и 28 единиц техники.

Ранее мощный взрыв зафиксировали в городе Актау Республики Казахстан. ЧП случилось в заведении общественного питания. По предварительным данным, из-за хлопка здание оказалось полностью разрушенным.

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пожар эвакуация мебельный цех
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