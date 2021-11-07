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В Ростове произошла драка с применением ножа, один человек погиб

Происшествия
В Ростове произошла драка с применением ножа, один человек погиб
shutterstock.com  /  diy13

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Накануне в Чкаловском микрорайоне Ростова-на-Дону произошла драка с применением холодного оружия. Один из ее участников был тяжело ранен в шею и доставлен в больницу, второй скончался от похожего ранения.

Инцидент произошел на улице Штахановского а районе дома 12/2 поздно вечером. Личности пострадавших пока не установлены.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что в северном микрорайоне донской столицы 19-летний ростовчанин изрезал ножом свою возлюбленную из ревности. Молодого человека задержали по горячим следам через некоторое время.

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поножовщина Ростов-на Дону
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