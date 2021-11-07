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Жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе
Общество
Жители Ростовской области пожаловались губернатору на качество медпомощи в регионе
Pr Scr instagram.com  /  @golubev.v.u

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в своем Instagram пост на тему эпидемиологической ситуации в области, назвав ее сложной. Также он указал номер горячей линии для получения лекарств от коронавируса.

Пост получил массу критики со стороны подписчиков с жалобами на отсутствие как таковой реальной медицинской помощи и лекарственных препаратов.

В частности, одна из жительниц рассказала, что, находясь дома на лечении с супругом, они так и не получили обещанных лекарств.

Также дончане не удержались от комментариев в сторону работы регионального Минздрава, поясняя, что часами не могли дождаться скорой помощи.  

Приводим самые популярные комментарии дончан под постом губернатора:

«Вторые сутки ждем врача, Батайск. Открыть больничный невозможно, про лечение я уже молчу», «Я и супруг болели. Никто лекарство не выделял, одни сказки», «Никто не дал никаких лекарств. Лечилась за свой счет», «Мы переболели всей семьей — я, муж и трое детей. Никто никаких лекарств не дал, мало того, никто не звонил из врачей, никому не нужно ничего!»

Ранее ФАН сообщал, что количество заболевших коронавирусной инфекцией на Дону превысило 160 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено 647 новых зараженных, тогда как абсолютный максимум с начала пандемии был установлен два дня назад с количеством заболевших — 650 человек в сутки.

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ростовская область голубев жалобы на отсутствие лекарств
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