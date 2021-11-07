Более 160 тысяч человек заболели коронавирусом на Дону

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Количество заболевших коронавирусной инфекцией на Дону превысило 160 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено 647 новых зараженных, тогда как абсолютный максимум с начала пандемии был установлен два дня назад с количеством заболевших — 650 человек в сутки.

Как отметили в региональном правительстве, несмотря на сокращение второй день количества заболевших больных продолжают выявлять во всех городах и районах региона.

Основная часть инфицированных приходится на Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Волгодонск. 33% заболевших входят в возрастную группу от 18 до 45 лет, а 30,4% приходится на людей от 46 до 65 лет. Загруженность коечного фонда, согласно официальным данным, составляет 92,7%.

Ранее ФАН сообщал, что на прошлой неделе Ростовская область в пятый раз обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Ограничения, принятые региональными властями, ускорили темпы вакцинации, о чем свидетельствует показатель в 10,4 тысячи дончан, которые за минувшие сутки получили первый компонент вакцины.