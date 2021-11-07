Тело мужчины обнаружили в шахте лифта заброшенного мясокомбината Новочеркасска

Ростов-на-дону, 7 ноября. В шахте лифта бывшего новочеркасского мясокомбината обнаружили тело мужчины. Согласно официальным данным, тело было найдено 5 октября, в настоящее время Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщил «Ёрш», тело мужчины пролежало в шахте не один день и уже начало разлагаться. Сотрудникам силовых ведомств потребовалась помощь спасателей и специальное оборудование, чтобы его поднять.

Личность погибшего пока не установлена, предварительная причина гибели — несчастный случай.

Ранее ФАН рассказывал, как в ЖК «Красный Аксай» около 25-этажного дома было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, мужчина выпал из окна на припаркованный под домом автомобиль.