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Отчим и пасынок погибли в ДТП в Ростовской области: ФАН публикует фото
Происшествия
Отчим и пасынок погибли в ДТП в Ростовской области: ФАН публикует фото
управление ГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 5 октября. В Ростовской области на 14 км автодороги Тацинская — Милютинская в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ВАЗ-211240, в котором ехали отчим и 12-летний пасынок, разорвало пополам.

Как пояснили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль ВАЗ двигался по дороге со стороны станицы Милютинской, после наезда на правую обочину он попал в занос и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с Hyundai Elantra.

Отчим и пасынок погибли в ДТП в Ростовской области, ФАН публикует фото
управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Водитель иномарки госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 

Отчим и пасынок погибли в ДТП в Ростовской области, ФАН публикует фото
управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты Ростовской области мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.

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Все новости / Происшествия / Отчим и пасынок погибли в ДТП в Ростовской области: ФАН публикует фото
ростовская область дтп с пострадавшими дтп с погибшими
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