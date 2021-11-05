Отчим и пасынок погибли в ДТП в Ростовской области: ФАН публикует фото

Ростов-на-Дону, 5 октября. В Ростовской области на 14 км автодороги Тацинская — Милютинская в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль ВАЗ-211240, в котором ехали отчим и 12-летний пасынок, разорвало пополам.

Как пояснили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль ВАЗ двигался по дороге со стороны станицы Милютинской, после наезда на правую обочину он попал в занос и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с Hyundai Elantra.

управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Водитель иномарки госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты Ростовской области мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.