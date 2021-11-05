Водитель иномарки получил травмы после массового ДТП в Ростовской области

Батайск, 5 ноября. Массовое столкновение машин произошло в Батайске 4 ноября около 12:00 по московскому времени. Среди пострадавших оказался 22-летний водитель, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Согласно информации ведомства, 40-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Actros ехал по улице Заводской. На перекрестке с улицей Луначарского он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался с Daewoo Nexia.

После столкновения большегруз и легковой автомобиль разъехались в стороны и задели припаркованные Lifan и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадал 22-летний водитель Daewoo. Прибывшие медики обследовали. Правоохранители ведут проверку.

Еще одна массовая авария произошла 4 ноября около крымского курортного города Алушта. Дорогу не поделили сразу три автомобиля. В результате происшествия пострадали пять человек, одним из них стал ребенок.