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Водитель погиб после столкновения с деревом в Ростовской области
Происшествия
Водитель погиб после столкновения с деревом в Ростовской области
управление ГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 4 ноября. В городе Шахты Ростовской области мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, от чего погиб на месте.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, трагедия произошла на улице Энергетики. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ 2107 допустил столкновение с деревом, после чего от полученных травм скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.

Водитель погиб после столкновения с деревом в Ростовской области
управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В ведомстве также добавили, что в процессе проверки данного инцидента будут установлены все подробности произошедшего. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Каменск-Шахтинске Ростовской области двое подростков на угнанном автомобиле не справились с управлением, выехали на тротуар, а после врезались в частное домовладение.

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Все новости / Происшествия / Водитель погиб после столкновения с деревом в Ростовской области
ростов-на-дону ростовская область шахты дтп с погибшими
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