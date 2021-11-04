Водитель погиб после столкновения с деревом в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 4 ноября. В городе Шахты Ростовской области мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, от чего погиб на месте.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, трагедия произошла на улице Энергетики. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ 2107 допустил столкновение с деревом, после чего от полученных травм скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.

управление ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В ведомстве также добавили, что в процессе проверки данного инцидента будут установлены все подробности произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Каменск-Шахтинске Ростовской области двое подростков на угнанном автомобиле не справились с управлением, выехали на тротуар, а после врезались в частное домовладение.