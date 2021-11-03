Ростовчанка зарезала своего сожителя во время ссоры

Ростов-на-Дону, 3 ноября. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней ростовчанки. Женщину подозревают в убийстве своего сожителя.

Как отметили в ведомстве, 30 октября текущего года, во время распития спиртных напитков, пара стала выяснять отношения. Подозреваемая схватила нож и ударила 39-летнего мужчину в область шеи, от чего тот скончался на месте.

В настоящее время ростовчанка заключена под стражу, следственные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как 59-летний ростовчанин, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему внуку многочисленные ножевые ранения, от которых мальчик скончался на месте.