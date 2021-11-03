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Росстат: 47 тысяч человек скончались с начала года в Ростовской области
Общество
Росстат: 47 тысяч человек скончались с начала года в Ростовской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Ростов-на-Дону, 3 ноября. Росстат опубликовал данные по убыли населения в Ростовской области. По данным аналитиков, показатели смертности в Ростовской области с января по август текущего года составили 47 312 человек, что на 23,7% больше аналогичных показателей прошлого года. 

Согласно приведенным в документе данным, смертность в Ростовской области в два раза превысила показатели рождаемости, которые составили 23 566 человек. 

По данным аналитиков, основная масса умерших приходится на города региона, в селах этот показатель ниже в разы. Что именно стало причиной таких показателей смертности, еще предстоит выяснить. 

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности россиян в июле из-за коронавирусной инфекции. Согласно данным ведомства, показатель в июле текущего года вырос на 18,6% по сравнению с июлем прошлого года. 

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