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Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни

Общество
Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни
instagram.com  /  @gpn_krsulin

Ростов-на-Дону, 3 ноября. «За содружество во имя спасения» — именно так называется медаль, которую вручили накануне жительнице хутора Лихого Красносулинского района Ростовской области.

Как сообщили в районной администрации, Ольгу Хопрячкову удостоили награды МЧС за поступок, который она совершила в январе текущего года. Так случилось, что Ольга стала свидетельницей пожара летней кухни одного из дворов. Не дожидаясь пожарных, женщина кинулась в горящую избу и, обнаружив в густом дыму хозяйку, вытащила ее на улицу.

Ольга Хопрячкова трудится в должности социального работника седьмого отделения ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов, ей 44 года. В местной администрации отмечают, что только благодаря ее решительным действиям в этом происшествии обошлось без жертв.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД по городу Волгодонску, пребывая на боевом дежурстве, первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки. Полицейские не остались в стороне и пришли на помощь людям.

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