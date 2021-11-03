Жительницу Ростовской области наградили медалью МЧС за спасение жизни

Ростов-на-Дону, 3 ноября. «За содружество во имя спасения» — именно так называется медаль, которую вручили накануне жительнице хутора Лихого Красносулинского района Ростовской области.

Как сообщили в районной администрации, Ольгу Хопрячкову удостоили награды МЧС за поступок, который она совершила в январе текущего года. Так случилось, что Ольга стала свидетельницей пожара летней кухни одного из дворов. Не дожидаясь пожарных, женщина кинулась в горящую избу и, обнаружив в густом дыму хозяйку, вытащила ее на улицу.

Ольга Хопрячкова трудится в должности социального работника седьмого отделения ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов, ей 44 года. В местной администрации отмечают, что только благодаря ее решительным действиям в этом происшествии обошлось без жертв.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД по городу Волгодонску, пребывая на боевом дежурстве, первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки. Полицейские не остались в стороне и пришли на помощь людям.