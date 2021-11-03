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Сообщения ростовчан в Сети о вреде вакцинации проверит прокуратура

Общество
Сообщения ростовчан в Сети о вреде вакцинации проверит прокуратура
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 3 ноября. Росздравнадзор по Ростовской области просит городскую прокуратуру проверить и взять на контроль фейковые сообщения о вреде вакцинации.

Как сообщила глава ведомства Татьяна Полинская, в настоящее время Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг заведомо ложной информацию в Сети на тему вреда от вакцинации. В городскую прокуратуру с 19 октября текущего года уже направлено пять заявлений.

Как именно будет строиться работа, пока неизвестно. Мониторинг проходит в рамках поручения, которое прозвучало на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 две недели назад. Также пока неизвестно о каких именно сообщениях идет речь.

Тем не менее, согласно статье о фейках 13.15 КоАП, наказание для юридических лиц может составить наложение штрафа от 1,5 млн рублей с конфискацией предмета, где была информация опубликована. А для физических лиц предусмотрено наказание по статье 207.2 УК РФ с размером штрафа в 2 млн рублей и лишение свободы до 5 лет.

Ранее ФАН сообщал, что отказавшихся от вакцинации сотрудников предприятий на Дону будут отстранять от работы.

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