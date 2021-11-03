Отказавшихся от вакцинации сотрудников предприятий на Дону будут отстранять от работы

Ростов-на-Дону, 3 ноября. Обнародованы результаты первых судебных слушаний против сотрудников предприятий Ростовской области, отказывающихся прививаться от коронавируса. Как отметил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, необходимо активнее использовать такую меру, как отстранение от работы, для повышения количества привитых.

По мнению главы областного Роспотребнадзора, как в целом в России, так и в Ростовской области уже есть положительная практика, когда суды встают на сторону работодателей, не допускающих к работе непривитых сотрудников. Особенно, если вакцинация является обязательным условием для работы.

Ковалев также напомнил, что соответствующее постановление об обязательной вакцинации определенных групп в регионе было подписано еще в середине лета текущего года.

В настоящее время по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 говорят о том, что количество вакцинированных жителей региона уже достигло 62%. Для нормальной жизни области их число должно увеличиться до 80%.

Ранее ФАН сообщал, что Ростовская область за прошлую неделю обновила очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией и достигло абсолютного максимума, составляя 625 новых случаев в сутки.