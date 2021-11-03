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Пенсионерка погибла при пожаре в квартире в Новочеркасске
Происшествия
Пенсионерка погибла при пожаре в квартире в Новочеркасске
42.mchs.gov.ru  / 

Ростов-на-Дону, 3 ноября. При пожаре в многоквартирном доме Новочеркасска погибла пенсионерка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. 

Как сообщили в региональной пресс-службе МЧС, инцидент произошел в одной их квартир дома, расположенного по улице Народной. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1937 года рождения.

Для ликвидации возгорания было задействовано пять единиц техники и 15 человек личного состава. 

Ранее ФАН рассказывал, как в северном микрорайоне донской столицы загорелся трехэтажный дом, расположенный на проспекте Королева 23/1. С целью обезопасить жильцов многоквартирного дома 25 человек были эвакуированы. 

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