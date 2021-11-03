Предприимчивые ростовчане пытаются заработать на горожанах без QR-кодов

Ростов-на-Дону, 3 ноября. С введением новых коронавирусных ограничений многие предприимчивые ростовчане решили использовать локдаун, чтобы немного подзаработать. В социальных сетях и на сервисах объявлений появился абсолютно новый вид услуги — QR-посредник.

Цена на подобные услуги колеблется от 300 до 1000 рублей за один поход в магазин. Все зависит от удаленности торговой точки от нахождения самого посредника и его дополнительных расходов, таких как поездка на автомобиле или обычная пешая прогулка.

Avito.ru / Prt Scr

Посредники готовы сходить в магазин, купить продукты питания, бытовую технику или одежду, причем весь шоппинг, как говорится в объявлениях, будет проходить в режиме видеосвязи. Некоторые ростовчане предлагают просто за 300 или 500 рублей посетить бар и выпить пива за счет заказчика, транслируя свой отдых на видео.

Ранее ФАН сообщал, что на краснодарском Avito стали продавать землянки под заказ на случай апокалипсиса. Как отмечает автор объявления, в связи с последними событиями в мире это отличное вложение средств. Ведь сейчас идет очередное обнуление планеты, а пещеры и курганы всегда использовались людьми в качестве жилища.