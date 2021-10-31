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Эвакуированы 25 человек из горящего дома в Ростове-на-Дону
Происшествия
Эвакуированы 25 человек из горящего дома в Ростове-на-Дону
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Ростов-на-Дону, 31 октября. В северном микрорайоне донской столицы загорелся трехэтажный дом, расположенный на проспекте Королева 23/1. В региональном МЧС сообщили, что обошлось без жертв.

Пожарные прибыли на место возгорания в считанные минуты и определили, что площадь пожара составляет 30 квадратных метров. С целью обезопасить жильцов многоквартирного дома 25 человек были эвакуированы. 

Для ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 33 человека личного состава. 

Ранее ФАН рассказывал, как при пожаре в частном домовладении, расположенном в хуторе Байков Зимовниковского района Ростовской области, погибли трое детей. Пожар произошел в доме на улице Центральная. После того, как возгорание было локализовано, на месте происшествия были обнаружены тела троих мальчиков: шести, четырех и трех лет.

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