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Ростовская полиция высаживает из транспорта пассажиров без масок
Общество
Ростовская полиция высаживает из транспорта пассажиров без масок
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Ростов-на-дону, 31 октября. В донской столице в рамках антикороновирусных рейдов из общественного транспорта высаживают пассажиров без масок и составляют на них протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает ИА «ДОН 24».

По словам очевидцев, в городе проходят рейды по соблюдению масочного режима. Практически на всех остановках общественного транспорта дежурят полицейские патрули.

Участники рейдов заходят в городской транспорт и выводят из салона пассажиров без масок. После чего составляют протоколы и передают дела в суд. 

Ранее ФАН рассказывал, как ростовские автоинспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД призвали водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и поздравили с днем автомобилиста. Каждый водитель чей автомобиль был остановлен получил сумку со световозвращающими элементами, а автоледи, помимо подарка получили еще и цветы.

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