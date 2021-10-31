Ростовская полиция высаживает из транспорта пассажиров без масок

Ростов-на-дону, 31 октября. В донской столице в рамках антикороновирусных рейдов из общественного транспорта высаживают пассажиров без масок и составляют на них протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает ИА «ДОН 24».

По словам очевидцев, в городе проходят рейды по соблюдению масочного режима. Практически на всех остановках общественного транспорта дежурят полицейские патрули.

Участники рейдов заходят в городской транспорт и выводят из салона пассажиров без масок. После чего составляют протоколы и передают дела в суд.

Ранее ФАН рассказывал, как ростовские автоинспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД призвали водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и поздравили с днем автомобилиста. Каждый водитель чей автомобиль был остановлен получил сумку со световозвращающими элементами, а автоледи, помимо подарка получили еще и цветы.