Жительница Азова взяла 1,8 млн рублей в кредит и перевела мошенникам

Ростов-на-Дону, 31 октября. Жительница Азова обратилась в полицию после того, как перевела злоумышленнику 1,8 млн рублей взятые в кредит.

Согласно оперативным данным, 59-летняя азовчанка взяла кредит после звонка человека, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал женщине, что на нее оформлен кредит, но когда услышал, что никакого кредита потерпевшая не оформляла, каким-то образом убедил ее установить приложение банка и взять 1,8 млн рублей.

После этого доверчивая жительница Азова сняла все средства и распределила их по номерам телефонов, которые продиктовал мошенник.

Факт обмана вскрылся только после того, когда женщине позвонили из банка и напомнили о задолженности, что заставило ее обратиться в полицию.

Ранее ФАН сообщал, что компания-производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock в ходе исследования выяснила, какие фразы телефонные мошенники используют чаще всего. Россияне могут распознать аферистов по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Для анализа эксперты использовали информацию о более 50 звонков, также они изучили методички, которые правоохранители нашли в «криминальном колл-центре».