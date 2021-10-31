Донское ГИБДД вышло в рейд, чтобы поздравить автолюбителей

Ростов-на-Дону, 31 октября. В день автомобилиста ростовские автоинспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД призвали водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и поздравили с профессиональным праздником.

Останавливая автомобили, полицейские вели разъяснительные работы, напоминали об опасности превышения скорости, разговорах по мобильную телефону и о других действиях, которые способны привести к ДТП с трагическими последствиями.

управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Каждому водителю, который был остановлен в день автомобилиста в районе Театральной площади Ростова-на-Дону, автоинспекторы вручили сумки со световозвращающими элементами, чтобы в качестве пешеходов водители были заметными всем участникам движения в темное время суток. Все автоледи в этот день получили от стражей правопорядка цветы.

управление пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ГИБДД города Волгодонска, пребывая на боевом дежурстве, первыми увидели возгорание в одной из квартир многоэтажки. Полицейские не остались в стороне и пришли на помощь людям.