Исчезающий Ростов: как глобальная застройка уничтожает архитектурный облик города

Развитие градостроительного комплекса Ростова-на-Дону идет семимильными шагами. Застройка левого берега, создание канатной дороги через Дон, возведение креативных пространств и строительство новых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой — дело безусловно важное. Но почему-то в региональных социальных сетях все чаще появляются комментарии, где горожане выражают обеспокоенность, а порой и открыто выступают с протестом, критикуя действия городской администрации. По мнению большинства, центр Ростова-на-Дону сегодня теряет свое историческое лицо. Этот вопрос встал особенно остро после того, как в конце сентября текущего года городская администрация разместила на портале госзакупок аукцион по сносу шести старинных домов.

Как объяснили в мэрии, все это делается в рамках программы реноваций, однако многие горожане недоумевают, почему Ростов должен оставаться без исторически сложившегося архитектурного облика. ФАН постарался разобраться в этом вопросе.

Старый центр Ростова

В начале октября 2021 года департамент архитектуры города выдал разрешение на строительство одиннадцатиэтажного дома на углу улицы Седова и проспекта Чехова. Именно здесь еще сохранилась плотная историческая застройка из частных дворов, которую местные называют «ростовский Шанхай».

По данным краеведов, практически весь квартал Чехова — Ворошиловский — Седова можно считать объектом культурного наследия, который сохраняет рукотворный центр города. Причем на старте строительства этой многоэтажки подрядчики уже столкнулись с определенными сложностями, к разрешению которых пришлось подключать археологов.

Дело в том, что эта территория изначально считалась одной из границ Ростовского городища, где располагался древний некрополь, именно на него и наткнулись строители при рытье котлована.

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области / okn.donland.ru

Руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин уверен, что строительство многоэтажки в этом квартале просто недопустимо.

«Это просто некрасиво. Казалось бы, там нужно было употребить законы. Рассказать, что это Ростовское городище, и тем более, насколько мне известно, там уже что-то нашли. А вместо этого хотят эту территорию застроить 11-этажным домом, и поверьте мне, здесь построят обычную современную типовуху. Так сложилось, что в исторической зоне действительно разрешено строить здания в пять, восемь и 11 этажей. Причина в том, что не работают охранные зоны. Если бы они были приняты и работали так, как нужно, мы бы не видели подобных явлений. А сейчас у нас получается — как повезет. В целом вопрос застройки набережной стоит сегодня достаточно остро. Это и пятиэтажка, которую строят рядом с центром «Пять морей», и этот одиннадцатиэтажный дом. Но, как говорится, и всего не охватишь, и наши силы направлены на сохранение ростовского ипподрома», — поделился собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По мнению донских архитекторов, строительство 11-этажного дома на углу улицы Седова и проспекта Чехова на облике Ростова не отразится, особенно если это будет высококультурное архитектурное решение. Но глядя на то, что строят сегодня в городе на каждом углу, можно смело заявить, что подобные сооружения с архитектурной точки зрения ему нужны не особо.

«Квартал, о котором идет речь, очень рыхлый. Там ничего интересного по поводу старого Ростова особо и нет, его застройка в основном диаметральная. Несколько памятников архитектуры по Соколова, а внутри квартала нет ничего ценного. Причем по улице Социалистической есть также большой пустой участок, который планируют застроить. Несколько лет назад, мы прорабатывали тему сверхвысоких зданий в Ростове-на-Дону, у нас были конкретные предложения по трем участкам. Но это были прогностические проекты. Мы хотели поставить такой въездной знак центра города, который бы был виден с Ворошиловского моста, и разместить там здание МВД, олицетворяющее городского стража. Но этот проект никакого отношения к современным реалиям не имел, он был из области бумажной архитектуры. Что касается реальной застройки я всегда был категорическим противником и им остаюсь, особенно когда речь заходит о застройке береговой линии или близлежащих к набережной улиц. Причем чем ближе к Театральному спуску, тем больший я противник. Но сегодня ситуация безысходная. Там уже строят ЖК «Державинский», который будет высотой практически с ростовскую стелу (памятник-стела «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». — Прим. ФАН). Мои учителя, которые были первыми авторами генерального плана Ростова, считали, что ближе к Дону должны располагаться низкие постройки, их этажность должна возрастать от береговой линии. Потому что воздух от Дона, который несет влагу и прохладу, не должен перекрываться высотной застройкой. Этот фактор очень важный. Но сейчас происходит такая ситуация, что непорядочные девелоперы все время на это покушаются. Мы видим схожую картину от Буденновского до железно-дорожного вокзала и в других местах нашего города», — пояснил свою позиции советник российской академии архитектуры, профессор кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ Сергей Алексеев.

Но в городской администрации уверены в обратном. В недавнем интервью изданию «Коммерсант» глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил о новых амбициозных проектах и сохранении исторического облика центральной части Ростова.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

По его мнению, город не может развиваться за счет точечной застройки, его развитие возможно только при комплексном освоении территорий. Это единственная возможность достичь целевых показателей по нацпроекту «Жилье и городская среда», согласно которому к 2025 году объем жилищного строительства в Ростове должен достичь 1,5 миллиона квадратных метров ежегодно.

Глава города также отметил, что за последние годы Ростов-на-Дону стал другим. Кроме того, Логвиненко рассказал о планах по городскому озеленению, забыв упомянуть рощу на левом берегу Дона, вырубка которой под строительство очередного ЖК, как сообщали региональные СМИ, чуть не обернулась общественным скандалом.

Некогда зеленый город

В настоящее время вопрос о сохранении рощи на левом берегу Дона завис в воздухе. После очередного общегородского субботника, куда были приглашены все желающие, чтобы навести порядок в роще, общественный резонанс поутих. Но судьба этого прибрежного куска земли, засаженного деревьями, по-прежнему остается под вопросом.

Не так давно, в середине октября, более полутора тысяч ростовчан подписали петицию против застройки улицы Шоссейной на левом берегу Дона, где расположился зеленый массив.

wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

По мнению городских властей, там должна была появиться новая городская застройка, в которой, помимо жилых домов, разместят детский сад, школу, общественно-деловые и культурно-спортивные объекты, а также организуют прогулочное пространство с объектами общепита, спорта и отдыха. Вдоль береговой линии сформируют 20-метровую полосу общественного пользования, которая обеспечит так называемую пешеходную связь с парком «Левобережный».

На тему вырубки зеленых насаждений даже прошли общественные слушанья, однако выслушав недовольства граждан, комиссия пришла к выводу, что доводы ростовчан нецелесообразны.

Подобная практика давно вошла в обиход ростовских чиновников. Перевод земель из одной категории назначения в другую для дальнейшей застройки стал нормой. То же самое касается и этой рощи. Собранная комиссия по итогу общественных слушаний рекомендовала главе администрации города принять решение о направлении проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки города». Придя к выводу, что все замечания и предложения участников общественных обсуждений в части несогласия с внесением изменений, а также аргументированные ответы и доводы департамента архитектуры и градостроительства нецелесообразны.

В двадцатых числах октября мэрия Ростова-на-Дону заявила, что строительство жилого комплекса на месте рощи на левом берегу Дона не планируется. Алексей Логвиненко отметил, что кто-то искусственно дезинформирует ростовчан в социальных сетях.

«Мы сохраняем рощу в целом или частично, в зависимости от состояния деревьев. Но не стоит забывать, что при строительстве «Левобережного» мы пытались сохранить максимальное количество деревьев. Но в процессе эксплуатации парка часть из них были признаны аварийными. Они были снесены, а взамен высажены новые. В том числе несколько сотен крупномерных хвойников», — прокомментировал ситуацию Алексей Логвиненко.

Тем не менее, как сообщают СМИ, вопрос застройки левого берега Дона далеко не первый день муссируется в городской администрации. И даже строительство канатной дороги через Дон снова поставило под угрозу вырубку зеленых насаждений на левом берегу в другом месте. ФАН писал об этом ранее.

rostov-gorod.ru / Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

Не менее актуальной остается и проблема застройки территорий расположенного в сердце города ростовского ипподрома, о которой не раз писали различные региональные СМИ. Поэтому рассуждая на тему реноваций этот вопрос нельзя обойти стороной.

120 лет ростовской истории

Ростовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры несколько раз подавало заявление о включении ипподрома в реестр памятников. Позицию общественников поддерживали внушительные заявители, среди которых были советники Российской академии архитектуры и строительных наук, а также профессора. Однако инициатива не увенчалась успехом, и сейчас строения ипподрома уже сносят.

РРО ВООПИиК / Александр Кожин

Как сообщил источник ФАН, планы «Юга Руси» (компания-собственник земли, на которой располагается ипподром) довольно серьезные. Еще бы, цена вопроса за землю, на которой располагается этот объект, составляет десятки миллиардов рублей.

Александр Кожин уверен, у ростовчан должно быть понимание, что это земля федеральная, и если человеку разрешили ей владеть, это не значит, что можно делать все, что вздумается.

«Каждый раз администрация города делает удивительные заявления. То они левый берег застраивают, то ипподром, то еще что-то. То, что не принимают ипподром в число объектов культурного наследия, говорит о недальновидности наших коллег. Эта земля 130 лет была ипподромом, пусть ипподромом она и остается. Извлекайте доходы из этого. Пускай ипподром будет в частных руках, но он не должен исчезнуть», — говорит Александр Кожин.

В настоящее время представители общественных организаций оспаривают приказ комитета по охране объектов культурного наследия, так как им отказали в признании этого статуса за ипподромом. Последнее заседание рабочей группы, как сообщили региональные СМИ, также склонилось в сторону мнения экспертов, которые высказались против признания объекта памятником культурного наследия. Поэтому представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились в прокуратуру и в суд.

РРО ВООПИиК / Александр Кожин

Сейчас однозначно говорить о судьбе ипподрома практически невозможно, в любой момент суд и силовые ведомства могут поддержать каждую из сторон. Но можно с уверенностью заявить, что Ростов-на-Дону теряет свое лицо, лишаясь не только знаковых объектов, зеленых насаждений, но и историко-архитектурного облика, который так полюбился за несколько столетий не только самим ростовчанам, но и его гостям.