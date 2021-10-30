АКС, ПМ и более 200 патронов пытался ввезти в Ростовскую область житель Украины

Ростов-на-Дону, 30 октября. Ввоз стрелкового оружия на территорию Ростовской области предотвратили таганрогские таможенники. Им удалось обнаружить в одной из машин, пересекающих границу с Россией, целый арсенал.

Инцидент произошел ночью на таможенном посту «Куйбышево». Согласно оперативным данным, 52-летний уроженец Украины оборудовал в автомобиле «Богдан» тайник, где спрятал автомат АКС-74 калибра 5,45, пистолет ПМ калибра 9 мм и 223 патрона. По предварительным данным, контрабандист хотел сбыть оружие на черном рынке.

Экспертиза установила, что оружие пригодно для производства выстрелов. В настоящее время задержанный находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье контрабанда огнестрельного оружия.

Ранее ФАН рассказывал, как при проведении земляных работ в Адлерском районе Сочи местные жители обнаружили целый склад оружия и боеприпасов возле одного из домов. Из под земли подняли сигнальный пистолет, автомат Калашникова и патроны в количестве более 550 штук с признаками сильной коррозии.