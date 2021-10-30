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Кафе и рестораны Ростовской области прекращают работу с 1 по 7 ноября

  /   Обновлено: 30 октября 2021 18:45
Общество
Кафе и рестораны Ростовской области прекращают работу с 1 по 7 ноября
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 30 октября. Заведения общественного питания Ростовской области временно прекратят принимать посетителей из-за распространения коронавирусной инфекции.

Новые ограничения вступят в силу 1 ноября и продлятся до 7 ноября включительно. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте регионального правительства.

Однако запрет не распространяется на кафе и рестораны, которые обслуживают клиентов на вынос и на доставку. Также продолжат работать точки общепита, расположенные в гостиницах и отелях.

Объявленные президентом России Владимиром Путиным нерабочие дни начались во всех регионах страны. Досрочно режим ввели более десяти регионов, включая Москву и Московскую область.

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