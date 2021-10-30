Ростовская область ставит новые антирекорды по количеству заболевших коронавирусом

Ростов-на-Дону, 30 октября. Ростовская область на текущей неделе в пятый раз обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших в регионе достигло абсолютного максимума и составило 625 новых случаев в сутки.

Основная масса зараженных пришлась на Ростов-на-Дону — 203 человека, далее Таганрог с 35 случаями, за ним расположились в антирейтинге Шахты и Волгодонск с 29 заразившимися в каждом городе. В остальных городах и районах количество заболевших колеблется от 1 до 24 человек.

Основной процент из общего числа заболевших приходится на возрастную группу от 18 до 45 лет и составляет 32,3%, не на много отстает и группа от 46 до 65 лет с показателем в 29,8%.

Смертность в регионе по-прежнему остается высокой. Только за прошедшие сутки в области скончалось 34 человека. За текущую неделю эта цифра едва не достигла 200, а с начала пандемии в области жертвами вируса стали более 7,7 тысячи человек.

Ограничения, принятые региональными властями, ускорили темпы вакцинации, о чем свидетельствует показатель в 10,4 тысячи дончан, которые за минувшие сутки получили первый компонент вакцины. Двумя компонентами в области уже привито более 1,59 млн человек.

Ранее ФАН сообщал, что администрация Ростова-на-Дону предупредила горожан о тотальном контроле во время выходных дней. К работе уже приступили 22 группы. Основными целями, согласно документу опубликованному на сайте городской администрации, станет мониторинг объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.