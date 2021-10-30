Ростовчан ожидает тотальный контроль на время нерабочих дней

Ростов-на-Дону, 30 октября. Городская администрация предупредила ростовчан о тотальном контроле во время выходных дней. Как отметили в мэрии, к работе уже приступили 22 группы.

Основными целями, согласно документу опубликованному на сайте городской администрации, станет мониторинг объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

По сообщению начальника «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константина Тихонова, это сделано для повышения эффективности принимаемых мер по пресечению фактов нарушения, прописанных в постановлении Правительства Ростовской области № 272.

Константин Тихонов отмечает, что особое внимание будет уделяться соблюдению масочного режима, социальному дистанцированию и контролю за осуществлением деятельности предприятий в отношении которых установлены ограничения.

«В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в городских районах будет организована работа мониторинговых групп как в дневное, так и в ночное время суток. В мониторинге примут участие 22 группы», — пояснил Константин Тихонов.

Согласно графику проверок, опубликованному на сайте городской администрации, на каждый из районов Ростова-на-Дону придется по две-три группы, состоящие из представителей районных администраций, сотрудников МВД и органов исполнительной власти Ростовской области, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

В городской администрации также добавили, что проверочные мероприятия продолжатся вплоть до стабилизации ситуации связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории города.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области могут продлить нерабочие дни. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, только изменение количества заболевших в сутки станет показателем для отмены ограничительных мер, в противном случае существует вероятность продления нерабочих дней на территории всего региона.