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Таинственные катакомбы обнаружили под новочеркасской школой
Общество
Таинственные катакомбы обнаружили под новочеркасской школой
сайт администрации города Новочеркасска  /  Софья Чернова

Ростов-на-Дону, 30 октября. Накануне во время урока физкультуры в новочеркасской школе № 1 провалился асфальт, который обнажил вход в «древние подземелья». Как пояснили сотрудники школы, это было несколько комнат, соединенных коридорами.

По словам директора школы Елены Полянниковой, во время занятий учитель заметил небольшой провал в покрытии. Заглянув внутрь, женщина поняла, что под землей располагается достаточно большое пустое пространство, поэтому детей увели со двора и сообщили о находке в управление образования. 

Таинственные катакомбы обнаружили под новочеркасской школой
сайт администрации города Новочеркасска / Софья Чернова

29 октября в школу прибыли представители подрядной организации. После того, как они сняли часть асфальта, были обнаружены подземные сооружения с коридорами, протяженность которых достигала до нескольких десятков метров. На стенах виднелись надписи датированные как довоенным 1927 годом, так и 1942-м. В одну из комнат вход преграждала наглухо заваренная дверь. 

Подрядчики доложили о находке главе городской администрации и в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Таинственные катакомбы обнаружили под новочеркасской школой
сайт администрации города Новочеркасска / Софья Чернова

В настоящее время вход в катакомбы огорожен. Ни сотрудников школы, ни обучающихся во внутренний двор, где образовался провал не пускают. 

Как отметил глава администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий, судьба находки определится только после того, как ее подвалы осмотрят специалисты, и дадут экспертное заключение — представляет ли находка историческую ценность.

Таинственные катакомбы обнаружили под новочеркасской школой
сайт администрации города Новочеркасска / Софья Чернова

Новочеркасская школа №1 была построена в 1908 году. Во время гражданской войны здесь располагался госпиталь. Были ли на этом месте какие-то более ранние коммуникации пока неизвестно. 

Ранее ФАН рассказывал о подземельях под Ростовом-на-Дону. Местные археологи и краеведы не первый год признают наличие подземных галерей под городом, подтверждая их наличие официальными данными. Однако куда ведут эти ходы и когда именно они появились — неизвестно.

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Все новости / Общество / Таинственные катакомбы обнаружили под новочеркасской школой
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