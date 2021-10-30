В Ростове-на-Дону возобновили уголовное преследование бывшего главного архитектора

Ростов-на-Дону, 30 октября. Бывший главный архитектор донской столицы Роман Илюгин может снова оказаться на скамье подсудимых, несмотря на оправдательный приговор прошлого года.

Государственный обвинитель просит для экс-чиновника четыре года колонии за превышение должностных полномочий. Как отметил сам архитектор в комментариях ростовским СМИ, никаких новых доказательств его вины прокуратура не предоставила.

Романа Илюгина задержали в феврале 2019 года за превышение должностных полномочий. Полгода архитектор провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест. Летом 2020 года суд оправдал архитектора и дал ему право реабилитации, но Роман Илюгин покинул пост главного архитектора города по собственному желанию.

15 октября 2020 года суд отменил оправдательный приговор и возобновил рассмотрение дела о выдаче разрешений на строительство домов в ином составе.

В настоящее время судебные разбирательства отложены до завершения всероссийских выходных. По данным Ворошиловского суда города Ростова-на-Дону, заседание пройдет 8 ноября в 10:30 и сможет поставить точку в этой длинной истории.

Сам Роман Илюгин уверен, что его просто мучают более года, а само дело высосано из пальца.

Ранее ФАН рассказывал, как экс-глава администрации города Сальска Ростовской области предстанет перед судом за получение взятки. Вместе с ним на скамью подсудимых отправится и его заместитель.