Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 11:58
11:56
Экономика
Оборот розничных продаж в России увеличился на 5,6% по итогам сентября
11:55
Экономика
Маркетплейсы устроили распродажи перед нерабочими днями
11:55
Общество
Диктор Шатилова пять дней не могла связаться с Кирилловым перед его смертью
11:53
Общество
Уборщица защитила собаку от волков с помощью зонта в Омской области
11:51
Общество
Биолог Глазков дал оценку инциденту с депутатом Рашкиным и тушей лося
11:51
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного ДТП с младенцем в Ингушетии
11:48
Весь мир
Эрдоган посетил Карабах и заложил фундамент «Зангезурского коридора»
11:45
Политика
Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
11:42
Политика
Экс-депутат Рады Журавко усомнился в искренности заявления Хохштейна о причинах энергокризиса
11:39
Шоу-бизнес
Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
Все новости

В Ростове-на-Дону возобновили уголовное преследование бывшего главного архитектора
Общество
В Ростове-на-Дону возобновили уголовное преследование бывшего главного архитектора
facebook.com  /  Екатерина Илюгина

Ростов-на-Дону, 30 октября. Бывший главный архитектор донской столицы Роман Илюгин может снова оказаться на скамье подсудимых, несмотря на оправдательный приговор прошлого года.

Государственный обвинитель просит для экс-чиновника четыре года колонии за превышение должностных полномочий. Как отметил сам архитектор в комментариях ростовским СМИ, никаких новых доказательств его вины прокуратура не предоставила.

Романа Илюгина задержали в феврале 2019 года за превышение должностных полномочий. Полгода архитектор провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест. Летом 2020 года суд оправдал архитектора и дал ему право реабилитации, но Роман Илюгин покинул пост главного архитектора города по собственному желанию.

15 октября 2020 года суд отменил оправдательный приговор и возобновил рассмотрение дела о выдаче разрешений на строительство домов в ином составе. 

В настоящее время судебные разбирательства отложены до завершения всероссийских выходных. По данным Ворошиловского суда города Ростова-на-Дону, заседание пройдет 8 ноября в 10:30 и сможет поставить точку в этой длинной истории.

Сам Роман Илюгин уверен, что его просто мучают более года, а само дело высосано из пальца. 

Ранее ФАН рассказывал, как экс-глава администрации города Сальска Ростовской области предстанет перед судом за получение взятки. Вместе с ним на скамью подсудимых отправится и его заместитель.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Ростове-на-Дону возобновили уголовное преследование бывшего главного архитектора
ростов на дону экс архитектор роман илюгин годы неправды
Комментировать