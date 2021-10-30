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В Ростовской области могут продлить локдаун после нерабочей недели
Общество
В Ростовской области могут продлить локдаун после нерабочей недели
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 30 октября. В Ростовской области могут продлить нерабочие дни, с таким заявлением накануне выступил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По словам руководителя ведомства, только изменение количества заболевших в сутки станет показателем для отмены ограничительных мер, в противном случае существует вероятность продления нерабочих дней на территории Ростовской области.

«В субъектах федерации с учетом складывающейся ситуации следует рассматривать различные модели: вводить раньше, либо продолжать жесткие ограничения с выходными даже после 7 ноября. Мне бы хотелось верить, что многие останутся дома на праздники, если этого не произойдет, мы рассмотрим дополнительные меры реагирования», — заявил Евгений Ковалев.

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Дону оставляет желать лучшего. По последним данным оперативного штаба, в области из 38 существующих ковид-госпиталей 11 заполнены на 100 процентов, остальные неминуемо приближаются к критической отметке. Количество выявленных заболевших за последние сутки составило 620 человек. 26 муниципалитетов находятся в красной зоне.  

Ранее ФАН сообщал, что на очередном брифинге главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев объяснил журналистам различие сегодняшних ограничений от локдауна 2020 года. 

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