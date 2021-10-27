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Детская заболеваемость коронавирусом растет на Дону
Общество
Детская заболеваемость коронавирусом растет на Дону
pexels.com  /  RODNAE Productions

Ростов-на-Дону, 27 октября. Количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией на Дону, приблизилось к 1000 человек, об этом в процессе брифинга сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По словам главы областного Роспотребнадзора, детская заболеваемость показала рост в начале сентября и с тех пор увеличивалась, достигнув рекордных показателей на текущей неделе. Ковалев отметил, что на сегодняшний день среди детей дошкольного возраста уже заболело более 200 человек, что касается школьников, то их число превысило цифру в 800 человек.

По мнению главы ведомства, несмотря на рост количества заболевших среди детей, в общем фоне по стране эти показатели говорят о том, что ситуацию еще удается сдерживать. Именно поэтому было решено продлить школьные каникулы в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что осенние каникулы в школах крупных городов Ростовской области продлены до 10 ноября, в некоторых городах до 14-го включительно. Такое решение было принято региональными властями исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

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ростовская область коронавирус заболеваемость среди детей
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