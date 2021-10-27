ФАН узнал, как изменятся цены на проезд в общественном транспорте Ростова

Ростов-на-Дону, 27 октября. Накануне ФАН сообщал, что донские перевозчики просят региональные власти рассмотреть вопрос о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте. По мнению представителей компаний-перевозчиков, повышение тарифа — это вопрос выживания отрасли.

Требование транспортников в поднятии цен на проезд городская администрация сочла обоснованными и пообещала рассмотреть этот вопрос, учитывая платежеспособность населения.

Согласно опубликованному проекту постановления городской администрации, стоимость проезда в общественном транспорте действительно повысится. В настоящее время документ еще не подписан, однако после его утверждения цена за проезд в транспорте Ростова-на-Дону повысится с 11 ноября текущего года.

Так, стоимость проезда в автобусе при оплате транспортной картой составит 29 рублей, банковской — 30 рублей, а при наличном расчете — 32 рубля. В электротранспорте, в независимости от вида и способа оплаты, стоимость проезда составит 23 рубля.

При этом, как отмечается в документе, сохранятся льготы для пенсионеров и обучающихся. Проезд в автобусе для этих категорий граждан будет стоить 14,5 рублей, а в троллейбусах и трамваях — 11,5 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в начале октября подорожал проезд в автобусе №700, который следует по маршруту Ростов-на-Дону — аэропорт Платов. Теперь проезд до аэропорта обойдется в 120 рублей, вместо привычных 100. Причем увеличение стоимости проезда с начала октября коснулось не только вышеупомянутого маршрута.