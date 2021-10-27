Жители Ростовской области испытывают трудности с ПЦР-тестированием

Ростов-на-Дону, 27 октября. В связи с новыми коронавирусными ограничениями, которые вступили в силу в Ростовской области, ПЦР-тесты на COVID-19 должны делать не только взрослые, покинувшие пределы региона на 72 часа, но и дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Однако там не уточнили, что в некоторых городах области сегодня сделать ПЦР-тест, особенно бесплатно, практически невозможно. В частности, в городе Батайске горожане заявляют о катастрофическом состоянии здравоохранения.

Коллеги с новостного портала «Батайское время» рассказали о массе звонков в редакцию. Батайчане жалуются на безвыходную ситуацию, сложившуюся по причине отсутствия тестов на коронавирус для тестирования на дому. Количество вызовов возросло, но врачей не хватает. Кроме того, в городских поликлиниках образовываются очереди. Как отметили журналисты портала, они обзвонили все городские поликлиники и выяснили, что протестироваться на коронавирус практически невозможно.

ФАН также обзвонил государственные медицинские учреждения Батайска. В три поликлиники Батайска дозвониться не удалось. В поликлинике №6 рассказали, что без направления врача ПЦР-тест сдать невозможно. Предлагается воспользоваться услугами частных медицинских центров и сдать необходимые анализы в соответствии с прайсом организации.

Как оказалось, бесплатные тесты положены только тем, кто заболел или испытывает недомогание и симптомы, характерные для COVID-19. Причем чтобы сдать этот тест, необходимо получить направление врача, который, увы, не сможет прийти на дом к пациенту из-за сильной нагрузки.

Такая ситуация отчасти объясняет недовольство батайчан, но увы — в подобных реалиях пребывают и многие ростовчане. Именно поэтому многие пишут в социальных сетях, жалуясь на многочасовые очереди в поликлиниках для сдачи бесплатного ПЦР-теста.

В региональном правительстве с введением новых коронавирусных ограничений сразу пояснили, что у дончан не будет возможности сдать ПЦР-тест в поликлинике по месту жительства бесплатно.

Кроме того, согласно новым ограничениям практически вся ответственность от выезда за пределы области и сдачу ПЦР-тестов региональные власти возлагают на самих жителей, призывая их к ответственности.

Стоит добавить, что свежий результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни, начиная с 20 октября, необходимо предъявлять при посещении кафе, ресторанов, театров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков и других заведений, где возможны массовые скопления людей.