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Ростовчанин выпал из окна высотки на припаркованный автомобиль и разбился насмерть
Происшествия
Ростовчанин выпал из окна высотки на припаркованный автомобиль и разбился насмерть
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Ростов-на-Дону, 27 октября. Накануне поздно вечером в ЖК «Красный Аксай» из окна 25-этажного дома на припаркованный под домом автомобиль упал мужчина. Кадры трагедии, которая произошла на 45-й Линии в доме 58, ссылаясь на рассказ очевидцев, обнародовал портал 161.ru. 

Как стало известно ФАН, мужчина упал на припаркованный автомобиль и от удара его откинуло на землю. Факт трагедии подтвердили ФАН в силовом ведомстве, однако получить более подробные комментарии пока не удалось.

В августе прошлого года в ЖК «Красный̆ Аксай» также погиб мужчина, выпав из окна 13-го этажа. Тогда причиной трагедии стала череда семейных неурядиц. 

Ранее ФАН рассказывал, как 72-летний житель Песчанокопского района скончался от падения из окна ковидного госпиталя. Пенсионер выпал с четвертого этажа здания, расположенного на улице Благодатной. СК РФ инициировал проверку по факту гибели человека.

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ростов-на-дону выпал из окна погиб мужчина ЖК Красный Аксай
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