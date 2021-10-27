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Ростовчане по несколько часов стоят в очередях на ПЦР-тест
Общество
Ростовчане по несколько часов стоят в очередях на ПЦР-тест
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 27 октября. В социальных сетях региона жители Ростова пожаловались на огромные очереди на сдачу теста на коронавирус.

Так, в Instagram ростовчане заявили об очереди возле поликлиники №20, которая выстраивается даже на улице. Судя по комментариям, людям приходится стоять в очередях около двух часов, причем некоторые из них стоят с насморком и кашлем.

Пользователи также отметили, что похожая ситуация складывается во многих городских поликлиниках. Два часа это не предел — некоторые горожане отстояли в очередях около четырех часов.

Ранее ФАН рассказывал, как в городской поликлинике №1, расположенной на улице Сержантова, в очереди к врачу скончался мужчина. Причиной смерти стал сердечный приступ. 61-летний мужчина утром пришел в поликлинику, занял очередь, а потом скончался.

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