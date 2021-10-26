Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:43
20:42
Армия
Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57
20:41
Спорт
Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
Все новости

Донских школьников ждут длинные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой

Общество
Донских школьников ждут длинные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой
pixabay.com  /  14995841

Ростов-на-Дону, 26 октября. Осенние каникулы в школах крупных городов региона продлены до 10 ноября, в некоторых городах до 14-го включительно. Такое решение было принято региональными властями исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Каникулы в этом году начались досрочно, с 25 октября. Школьники Ростова-на-Дону, будут отдыхать до 10 ноября. Таганрог, Волгодонск и Батайск также продержат своих учеников 16 дней и 11 ноября они должны будут приступить к занятиям. Исключением стал Новочеркасск, где осенние каникулы было решено продлить до 14 ноября. 

Донские чиновники уверены, что такие длинные выходные для учащихся — это вынужденная мера, которая позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Поэтому региональные власти призвали родителей на время каникул и длинных выходных присматривать за детьми и избегать большого скопления людей.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки часть донских вузов решила перевести учащихся на дистанционный формат обучения. Первый с такой инициативой выступил Южный Федеральный университет, переведя в дистанционный формат два факультета еще с 19 октября. С 25 октября также перевели студентов на удаленную форму обучения ДГТУ и РГУПС. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Донских школьников ждут длинные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой
школы ростов на дону осенние каникулы
Комментировать