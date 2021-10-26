Донских школьников ждут длинные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой

Ростов-на-Дону, 26 октября. Осенние каникулы в школах крупных городов региона продлены до 10 ноября, в некоторых городах до 14-го включительно. Такое решение было принято региональными властями исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Каникулы в этом году начались досрочно, с 25 октября. Школьники Ростова-на-Дону, будут отдыхать до 10 ноября. Таганрог, Волгодонск и Батайск также продержат своих учеников 16 дней и 11 ноября они должны будут приступить к занятиям. Исключением стал Новочеркасск, где осенние каникулы было решено продлить до 14 ноября.

Донские чиновники уверены, что такие длинные выходные для учащихся — это вынужденная мера, которая позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Поэтому региональные власти призвали родителей на время каникул и длинных выходных присматривать за детьми и избегать большого скопления людей.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки часть донских вузов решила перевести учащихся на дистанционный формат обучения. Первый с такой инициативой выступил Южный Федеральный университет, переведя в дистанционный формат два факультета еще с 19 октября. С 25 октября также перевели студентов на удаленную форму обучения ДГТУ и РГУПС.