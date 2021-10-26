Ростовские власти поддержали предложение поднять стоимость проезда в автобусах

Ростов-на-Дону, 26 октября. Вопрос увеличения стоимости проезда в городском транспорте донской столицы не заставил себя долго ждать. Требование представителей компаний-перевозчиков о поднятии цен на проезд сочли обоснованными. Об этом стало известно в процессе совещания, которое прошло на площадке издания мэрии «Ростов Официальный».

Как сообщил руководитель транспортного городского департамента Христофор Ермашов, ситуация в отрасли крайне тяжелая.

«Затраты на производство обуславливают тяжелое экономическое состояние. Но необходимо понимать, что с учетом платежеспособности населения нам необходимо найти баланс», — резюмировал Христофор Ермашов.

Также глава департамента заострил внимание на неудовлетворительной работе перевозчиков, особенно по вечерам, а также на хамстве водителей.

Тем не менее однозначного ответа, насколько именно поднимется тариф на пассажирские перевозки в Ростове, не прозвучало.

Ранее ФАН сообщал, что ростовские перевозчики попросили региональные власти рассмотреть вопрос о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте. По их мнению, в современных реалиях экономически обоснованный тариф исходя из действующих цен должен составлять как минимум 40–45 рублей.