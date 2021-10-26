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Житель Ростова надругался над 9-летней школьницей
Происшествия
Житель Ростова надругался над 9-летней школьницей
pxhere.com  / 

Ростов-на-Дону, 26 октября. Уголовное дело в отношении батайчанина возбудил региональный Следственный комитет. 43-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании школьницы.

Как отметили в управлении, мужчина подозревается в совершении преступления — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

«По версии следствия, 25 октября, фигурант находился недалеко от нежилых помещений, расположенных на окраине города Батайска, где и совершил насильственные действия в отношении 9-летней девочки. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

В настоящее время назначены экспертизы, специалисты проводят следственные действия, для установки подробностей преступления.

Ранее ФАН рассказывал, как в Санкт-Петербурге задержали дворника-педофила из Средней Азии. Мужчину подозревают в развращении 9-летнего ребенка. В отношении мужчины составили административный протокол о предоставлении ложных сведений при осуществлении миграционного учета и инициировали проверку. 

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