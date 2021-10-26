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Пенсионер разбился насмерть, выпав из окна ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону
Происшествия
Пенсионер разбился насмерть, выпав из окна ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 26 октября. Накануне 72-летний житель Песчанокопского района скончался от падения из окна ковидного госпиталя.  

Как стало известно ФАН, пенсионер выпал с четвертого этажа здания, расположенного в Ростове-на-Дону на улице Благодатной.

В настоящее время региональный Следственный комитет инициировал доследственную проверку. 

«На момент происшествия мужчина находился один в перевязочном кабинете. Он никогда не говорил о суициде и всего лишь лечился, поступив неделю назад», — сообщили соседи по палате. 

Это далеко не первый случай подобной трагедии. Ранее ФАН рассказывал, как бездыханное тело молодого мужчины нашли под окнами ковидного госпиталя, открытого на базе городской больницы №20. По предварительным данным, он выпал из окна помещения, расположенного на четвертом этаже медицинского учреждения.

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пенсионер ростов на дону выпал из окна ковидный госпиталь
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