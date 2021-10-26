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Прокурор Ростова указал на плохую работу общественного транспорта в городе
Общество
Прокурор Ростова указал на плохую работу общественного транспорта в городе
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 26 октября. В донской столице в вечерние часы работает около 50% городского транспорта, с таким заявлением выступил на заседании Думы городской прокурор Олег Фрикель. 

По его словам, анализ показывает, что количество общественного транспорта и его почасовая активность не соответствует заявленным нормативам. 

«Транспорт должен работать на 100%, люди должны иметь возможность приехать и уехать, оставив свои автомобили дома», — отметил Фрикель.

В настоящее время городские власти говорят о приоритете в развитии общественного транспорта, который предусматривает ряд ограничений для автомобилистов. По мнению прокурора, горожане должны иметь возможность перемещаться по городу, оставив свои автомобили дома, а значит транспорт должен работать на 100%. 

Нововведения ростовских властей предусматривают ограничения автомобильных полос на городских проспектах и акцент на развитии дорог для общественного транспорта.

Как отмечают в городской Думе, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону до 2035 года привнесет в город революционные изменения. Итоговый документ данной программы представили в городской администрации 19 октября текущего года. 

Глава городского транспортного департамента Христофор Ермашов уверен, что единственным эффективным способом сдерживания интенсивных транспортных потоков может стать только создание условий, которые заставят или как-то простимулируют ростовчан отказаться от личных авто.

Ранее ФАН сообщал, что представители городских перевозчиков обратились в областную администрацию с просьбой пересмотреть тарифы на пассажирские перевозки, так как, по их мнению, вся отрасль в данный момент работает в убыток. 

Немаловажную роль в назревающей транспортной революции играет и эпидемиологическая ситуация в регионе. 25 октября в городской администрации заявили, что в ближайшее время места водителей скорых займут шоферы с автобусов, так как первые не справляются с нагрузками. Сможет ли при таких условиях городской транспорт работать на 100%, как попросил прокурор, не известно.

Тем не менее, донской столице уже выделили средства в размере 15,4 млрд рублей на модернизацию и возрождение трамвайных маршрутов в городе. По мнению чиновников создание высокоскоростного трамвайного сообщения станет альтернативой долгожданному метро. А значит и стимул для ростовчан отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на городской транспорт скоро появится. Главное, чтобы этим стимулом не стали разрытые улицы и многокилометровые пробки.

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