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Двое подростков угнали машину и разбились в ДТП в Ростовской области

  /   Обновлено: 26 октября 2021 13:27
Происшествия
Двое подростков угнали машину и разбились в ДТП в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 26 октября. Накануне вечером в Каменск-Шахтинске Ростовской области двое подростков на угнанном автомобиле врезались в частный дом.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла на улице Ворошилова, 145. 15-летний водитель не справился с управлением Hyundai Solaris. Подростки выехали на тротуар, а после врезались в частное домовладение.

Двое подростков разбились в Ростовской области угнав дедушкину машину
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате столкновения водитель автомобиля получил различные ушибы и ссадины, а вот 13-летний пассажир оказался в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщают очевидцы, выехав по тротуар, школьники едва не переехали пешехода. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. 

Ранее ФАН рассказывал, как на 5 км автодороги «Белая Калитва — Апанасовка» погибли четыре человека. Три брата скончались на месте, а мать, которая и была за рулем, скончалась через сутки в реанимации.

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ростовская область каменск-шахтинский дтп с несовершеннолетними разбились подростки
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