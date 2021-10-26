Двое подростков угнали машину и разбились в ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 26 октября. Накануне вечером в Каменск-Шахтинске Ростовской области двое подростков на угнанном автомобиле врезались в частный дом.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла на улице Ворошилова, 145. 15-летний водитель не справился с управлением Hyundai Solaris. Подростки выехали на тротуар, а после врезались в частное домовладение.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате столкновения водитель автомобиля получил различные ушибы и ссадины, а вот 13-летний пассажир оказался в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщают очевидцы, выехав по тротуар, школьники едва не переехали пешехода. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее ФАН рассказывал, как на 5 км автодороги «Белая Калитва — Апанасовка» погибли четыре человека. Три брата скончались на месте, а мать, которая и была за рулем, скончалась через сутки в реанимации.