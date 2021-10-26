Проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону может подорожать до 45 рублей

Ростов-на-Дону, 26 октября. Донские перевозчики просят региональные власти рассмотреть вопрос о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте. Об этом стало известно из коллективного обращения представителей транспортных организаций к губернатору Ростовской области.

По мнению транспортников, повышение тарифа — это вопрос выживания. Многие транспортные компании для соответствия условиям транспортного департамента к муниципальным маршрутам приобрели новый транспорт в лизинг. Цены растут, а тариф не меняется. Кроме того, немалую нагрузку на бизнес оказывают траты на маски, дезинфекцию и снижение пассажиропотока, вызванного коронавирусными ограничениями.

Повышение цены на топливо также ставит существование некоторых компаний под угрозу, не говоря уже о увеличении стоимости на запчасти.

Перевозчики уверены, что в современных реалиях экономически обоснованный тариф исходя из действующих цен должен составлять как минимум 40–45 рублей.

Пока официального ответа по данному обращению не прозвучало. Однако стоит напомнить, что последнее повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте на Дону произошло в 2019 году. Правда цены на все, по мнению представителей транспортных компаний, были гораздо ниже.

Ранее ФАН сообщал, что в начале октября проезд в общественном транспорте трех городов Ростовской области подорожает. С начала октября возросли тарифы на перевозки Батайск-Ростов на 5 рублей и теперь за проезд в автобусе горожанам придется выложить 35 рублей.