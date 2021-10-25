В Таганроге пожарные спасли трех человек из горящего дома

Таганрог, 25 октября. Спасатели вытащили из охваченного огнем дома в Ростовской области несколько человек. Никто из них не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в городе Таганрог. Очевидцы сообщили о возгорании в экстренную службу 112. На место происшествия прибыли пожарные. Спасатели вовремя эвакуировали трех человек из горящего частного дома на улицу.

Восемь сотрудников МЧС при помощи двух единиц спецтехники оперативно ликвидировали пожар. Огонь охватил 42 квадратных метра жилого помещения.

Сведений о пострадавших не поступало. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Несколько дней назад произошел пожар в одной из квартир на юго‑западе Москвы, сообщало издание РИАМО. Пожарные спасли шесть человек.