Ростовчанина подозревают в убийстве своего малолетнего внука

Ростов-на-Дону, 23 октября. Ростовчанин может оказаться на скамье подсудимых за убийство своего 6-летнего внука. В настоящее время житель донской столицы заключен под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области, по предварительным данным, 59-летний мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему внуку многочисленные ножевые ранения, от которых мальчик скончался на месте. Инцидент произошел 22 октября текущего года в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего).

Ранее ФАН сообщал, что жителя Мясниковского района Ростовской области обвиняют в покушении на убийство бывшей жены и оскорблении представителей власти. В августе текущего года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать свою бывшую жену и держать за шею, пока она не потеряла сознание.